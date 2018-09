Réchauffement climatique : les cèdres millénaires du Liban désormais menacés

Ils sont l'emblème d'un pays, ils ont résisté à la guerre, mais pourraient succomber au réchauffement climatique. Les mythiques cèdres du Liban, classés au patrimoine mondial de l'humanité, s'éteignent petit à petit, victimes d'un parasite et d'un climat toujours plus doux. "Ce sont des arbres qui souffrent actuellement beaucoup", explique Nabil Nemer, entomologiste.

Un champignon pour combattre le parasite

"On voit les insectes qui font beaucoup de ravages sur ces cèdres, parce que pour eux c'est plus facile d'attaquer un arbre qui est faible qu'attaquer un arbre qui est fort", indique le spécialiste. L'insecte en question est un parasite qui pond sur les bourgeons et dont les vers dévorent les aiguilles du cèdre. Un parasite inconnu il y a quelques années, car le froid l'obligeait à rester dans le sol. Un champignon tueur d'insecte est pulvérisé dans le sol pour tenter de le combattre.

