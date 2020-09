DIRECT. Liban : un gigantesque incendie se déclare au port de Beyrouth, quelques semaines après l'explosion

franceinfo avec AFP et Reuters

Ce qu'il faut savoir

Les images montrent des flammes rouges et noires s'élevant au dessus des ruines. Un gigantesque incendie s'est déclaré jeudi 10 septembre dans un entrepôt du port de Beyrouth, semant la panique parmi des Libanais encore sous le choc de l'explosion meurtrière et dévastatrice qui a traumatisé la capitale il y a cinq semaines. D'épaisses colonnes de fumée noire sont visibles depuis plusieurs quartiers de la capitale. L'incendie a touché un entrepôt où sont stockés de l'huile pour moteur et des roues de voiture, a indiqué l'armée libanaise dans un communiqué.