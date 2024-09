Liban : plus d'un millier de cibles frappées par Israël

Près de 300 personnes ont perdu la vie dans des frappes israéliennes sur le Liban, lundi 23 septembre. Au milieu des hurlements des sirènes, les habitants ont fui le sud du pays.

En à peine 24 heures, plus de 1 100 frappes ont été menées par Israël sur le Liban, lundi 23 septembre. Les autorités libanaises affirment qu'il s'agit de la journée la plus violente et la plus meurtrière dans le pays depuis la guerre civile, il y a 35 ans. On compte près de 300 victimes. Au milieu des hurlements des sirènes, les habitants du sud du Liban s'enfuient. "Les gens partent tous", témoigne un homme.

De longues files de véhicules

Sur les routes, de longues files de véhicules de Libanais qui fuient la guerre. Femmes et enfants partent avec pour seules affaires les habits qu'ils portent. Peu importe la destination tant que l'enfer des bombes reste loin derrière. Mais où peut-on fuir lorsqu'on ignore où sera la prochaine frappe ? Israël pilonne le sud du Liban et a annoncé ce lundi cibler la plaine de la Bekaa, plus au nord du pays.