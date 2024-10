Liban : Les écoles transformées en refuges face aux frappes israéliennes

Alors que les frappes israéliennes s’intensifient sur le sud du Liban, de plus en plus de Libanais fuient vers la capitale. Les écoles font désormais office de refuge pour les déplacés.

À Beyrouth, une école s’est transformée en refuge pour les déplacés libanais. Les élèves et les enseignants ont laissé la place aux familles qui ont fui le sud du Liban, bombardé par l’armée israélienne. Dans la cour, de nombreux bénévoles s’activent et préparent des repas pour les réfugiés. "Les familles sont de plus en plus nombreuses à arriver ici", déplore Batoul Hamdan, une bénévole. Dans un autre établissement de la capitale libanaise, on prépare l’arrivée de nouveaux déplacés. Les salles de classe serviront de dortoirs.

Une rentrée reportée à novembre

Dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, les frappes israéliennes sont quotidiennes. Dans ces quartiers, impossible d’envisager une rentrée normale. Les autorités l’ont donc reportée au mois de novembre pour des raisons de sécurité. Plus d’un million d’élèves libanais, de la maternelle au lycée, auraient déjà dû reprendre le chemin de l’école.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus