Liban : le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah sera-t-il respecté ?

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 novembre. Des déplacés libanais sont retournés dans le sud du pays dès mercredi.

Des Libanais ont célébré l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, mardi 26 novembre au soir. Dès mercredi matin, les déplacés ont pris la route vers le sud du Liban. La guerre, avec son lot de destructions, a duré plus d'un an et a entraîné la mort de plus de 3 800 Libanais. Le Hezbollah n'a ni désarmé, ni capitulé. Affaiblis, des militants, drapeau de la milice chiite à la main, célèbrent, eux aussi, la trêve.

Le Premier ministre israélien met en garde

Selon l'accord poussé par Washington, la milice chiite doit retirer ses hommes de la zone frontière. L'armée israélienne doit quitter le sud du Liban dans les 60 jours, avant que des militaires libanais soient déployés à la frontière. "Si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer, nous attaquerons", a mis en garde Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien. L'État hébreu veut concentrer ses efforts sur l'Iran, la bande de Gaza et le Hamas, qui détient 97 otages israéliens.

