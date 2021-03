Liban : “La situation économique est insupportable” selon les manifestants

C. Cuello, V. Buu

Sept mois après l’explosion dans le port de Beyrouth (Liban), la monnaie locale continue de couler et d’entraîner le pays dans sa chute.

Les Libanais n’ont que des pierres pour dire leur colère et leur désespoir. Ils ne parviennent pas à atteindre le Parlement, barricadé et protégé par l’armée, dernier rempart du pouvoir. Les autorités répondent avec des grenades lacrymogènes. “Nous sommes ici car les gens n’ont plus rien à manger”, explique un manifestant, mardi 16 mars. Désormais, un salaire d’un million de livres équivaut à 30 dollars.





Une situation “incontrôlable”



L’immense majorité des Libanais veut la fin du système politique actuel, qu’ils estiment corrompu. Face au peuple, le gouvernement ne bouge pas, ne change rien. Une attitude qui a pour conséquence l'effondrement de l’économie nationale. “La situation économique est insupportable, incontrôlable”, décrit une jeune femme venue manifester.