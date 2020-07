Liban : l'exode économique

Au Liban, la plaine de la Bekaa, région agricole est devenue l’ultime planche de salut de nombreux libanais qui ne peuvent plus se payer à manger. Parmi eux, Ali Hajj Hassan, ancien ouvrier qui a quitté Beyrouth avec sa famille. Il cultive désormais ce lopin de terre pour nourrir sa femme et ses enfants car, avec l'inflation galopante et l'effondrement de la monnaie libanaise, le prix des aliments a explosé. Il explique : "Avec l’agriculture, tu n’as besoin de personne, quoi qu’il arrive tu deviens complètement autonome". La famille a aussi acheté trois chèvres pour avoir du lait. "La boîte de lait en poudre coûte désormais 45 euros, on ne peut plus en acheter", ajoute Rania, son épouse.

Fini la viande à table

Au Liban, la viande est devenue un produit de luxe à 60 euros le kg, alors il n’y en a plus sur la table de la famille. L’école francophone qui était gratuite, c'est terminé aussi. Les enfants vont désormais à l’école du village, malgré l’état de délabrement de l’éducation publique. Des milliers de familles quitteraient Beyrouth chaque semaine à cause de la crise économique.

