Le régime libanais "est très sectaire", "plus fort que celui de la Corée du Nord", estime le leader du Parti socialiste progressiste libanais

Walid Joumblatt, leader du Parti socialiste progressiste libanais, déplore sur France Inter jeudi les crispations qui ont entouré l'initiative française, le chef du Hezbollah ayant condamné le "comportement condescendant" d'Emmanuel Macron.

Le régime libanais "est très fort, plus que celui de la Corée du Nord", a jugé sur France Inter jeudi 1er octobre Walid Joumblatt, leader du Parti socialiste progressiste libanais. "C'est un régime fort, sectaire, confessionnel, installé depuis les Turcs et protégés par les Français depuis le mandat." Pour autant, Walid Joumblatt n'estime pas que la rébellion des libanais contre leur classe politique puisse entraîner un retour de la violence. "Il y aura peut-être des actes violents à cause de la pauvreté, d'un islamisme que quelqu'un utilise, des prisons surpeuplées ou du coronavirus. Mais je ne vois pas de guerre civile. (...) Le Hezbollah est là et l'armée est forte."

''Emmanuel Macron a défié le rapport de forces"

Le leader du Parti socialiste progressiste libanais déplore les crispations qui ont entouré l'initiative française, le chef du Hezbollah ayant condamné le "comportement condescendant" du chef de l'Etat. ''Emmanuel Macron a défié le rapport de forces qui existe entre l'Iran, les Etats-Unis, l'Arabie saoudite et d'autres Etats qui ne veulent pas sortir le Liban de ce marasme", a jugé Walid Joumblatt.

Emmanuel Macron nous a tendu une perche qu'on a ratée.Walid Joumblattà France Inter

Cette main tendue française était pour lui "la seule chance" donnée par Paris à son pays. Pourtant, il estime que l'initiative française "n'est pas morte : il faut essayer de protéger ce qu'il reste", appelle-t-il, estimant que la France "est le seul appui désintéressé".