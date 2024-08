Guerre au Proche-Orient : Israël menace de combattre le Hezbollah "de toutes ses forces" s'il poursuit son agression

"Nous ne permettrons pas à la milice du Hezbollah de déstabiliser la frontière et la région. Si le Hezbollah poursuit son agression, Israël le combattra de toutes ses forces", a déclaré Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, dans un message écrit traduit en arabe à l'intention de la population libanaise. "Souvenez-vous comment [le chef du Hezbollah, Hassan] Nasrallah a regretté son aventure dangereuse et mal calculée dans laquelle il s'est embarqué en août 2006, apprenez la leçon du passé pour ne pas tomber dans un scénario dangereux en août 2024", a ajouté Yoav Gallant en référence à la guerre de 2006 entre les deux pays.

La confrontation de l'été 2006, déclenchée par la capture par les combattants du Hezbollah de deux soldats israéliens à la frontière israélo-libanaise, avait fait plus de 1 200 morts au Liban, surtout civils, et 160 en Israël, la plupart des soldats. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par Israël le 7 octobre en représailles à l'attaque du Hamas le même jour sur le sol israélien, les échanges de tirs transfrontaliers entre le Hezbollah et Tel-Aviv sont quasi quotidiens, le mouvement islamiste libanais affirmant attaquer Israël en soutien à son allié du Hamas et au peuple palestinien.