Guerre au Proche-Orient : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 26 septembre

Le bilan s'alourdit au Liban, pilonné par Israël. Les bombardements de Tsahal ont fait 92 morts jeudi 26 septembre, selon un bilan donné par le ministère de la Santé libanais, qui ajoute que 153 personnes ont été blessées. Plus de 31 000 personnes fuyant les bombardements israéliens au Liban sont entrées en Syrie au cours des deux derniers jours, a par ailleurs annoncé le centre de crise libanais dans un communiqué, alors que la communauté internationale répète ses appels au cessez-le-feu. Voici les principaux développements de cette nouvelle journée de guerre.

Benyamin Nétanyahou a refusé le cessez-le-feu proposé par les Etats-Unis et la France

Le Premier ministre israélien a déclaré jeudi matin que l'armée poursuivrait son combat contre le Hezbollah "avec toute la force nécessaire". Son gouvernement n'a pas répondu à une proposition américano-française d'une trêve de 21 jours dans les combats entre Israël et le Hezbollah. Le ministre des Affaires étrangères israélien a ajouté qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu avec le Hezbollah "jusqu'à la victoire". Sur la journée de jeudi, l'armée israélienne a annoncé sur Telegram avoir "frappé environ 220 cibles terroristes du Hezbollah au Liban", et notamment "des lanceurs de projectiles en direction du territoire (...) et des installations de stockage d'armes au Liban", affirme-t-elle,

Israël devrait bénéficier d'une nouvelle aide militaire américaine chiffrée à plus de 8 milliards de dollars

Le ministère de la Défense israélien a annoncé avoir obtenu une nouvelle enveloppe d'aide militaire américaine, d'une valeur de 8,7 millions de dollars, "en soutien à l'effort militaire en cours d'Israël". Une annonce qui intervient en pleine escalade avec le Hezbollah libanais et après près d'un an d'intervention militaire dans la bande de Gaza. Cette aide comprend 3,5 milliards de dollars en vue de l'achat de matériel et équipement de guerre, et 5,2 milliards destinés aux systèmes de défense antiaériens, notamment les boucliers antimissiles Dôme de Fer et Fronde de David.

Peu avant cette annonce, Mahmoud Abbas, chef de l'Autorité palestinienne, avait exhorté le monde à "arrête(r) le génocide, arrête(r) d'envoyer des armes à Israël", depuis la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. "Cette folie doit s'arrêter. Le monde entier est responsable de ce que subit notre population à Gaza et en Cisjordanie", a-t-il déclaré. "Israël, qui refuse d'appliquer les résolutions des Nations unies, ne mérite pas d'être un membre de cette organisation internationale."

Une Française tuée au Liban après une explosion

Une ressortissante française de 87 ans est morte lundi dans l'effondrement de son immeuble dans un village du sud du Liban, après une "forte explosion", a annoncé le ministère français des Affaires étrangères à l'AFP, sans préciser l'origine de l'explosion. La France n'a pas connaissance d'autres victimes françaises "à ce stade" dans le reste du pays.

Depuis Montréal, où il est en visite, Emmanuel Macron s'est opposé à ce que le Liban "devienne un nouveau Gaza", évoquant le nombre "absolument choquant" de victimes civiles. "Israël doit cesser ses frappes et le Hezbollah sortir de sa logique de représailles", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. La veille, il avait exhorté les différentes parties à faire taire les armes. "Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban", avait-il déclaré.

Une école bombardée dans la bande de Gaza

La Défense civile de l'enclave palestinienne a annoncé jeudi la mort de 15 personnes dans une frappe israélienne sur une école accueillant des déplacés dans la bande de Gaza. Des enfants figurent parmi ces morts, assurent les secouristes. De son côté, l'armée israélienne assure avoir visé un centre de commandement du mouvement islamiste palestinien Hamas.