Guerre au Liban : Israël veut viser les finances du Hezbollah

Israël vise un réseau financier très implanté au Liban : des sociétés de micro-crédits qui prêtent de l'argent sans intérêt. Elles financeraient les activités terroristes du Hezbollah, selon l'État hébreu.

Israël continue de pilonner le Hezbollah et vise désormais les finances du groupe pro-iranien. Selon Tsahal, le Hezbollah cacherait sous un hôpital de Beyrouth (Liban) un trésor de guerre versé par l'Iran, avec des centaines de millions de dollars en cash, mais aussi en or. "L'Iran envoie des valises de cash et d'or par avion en passant par l'ambassade iranienne à Beyrouth et cela va ensuite directement au Hezbollah", a déclaré Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne.

Des accusations démenties par le directeur de l'hôpital

Une affirmation démentie par les salariés et le directeur de l'hôpital. Mardi 22 octobre, ils ont invité la presse internationale à vérifier par elle-même. Israël vise surtout un réseau financier très implanté au Liban, des sociétés de micro-crédits populaires qui prêtent de l'argent sans intérêt. Selon Israël, elles financeraient les activités terroristes du Hezbollah. Les habitants réfutent ces accusations.