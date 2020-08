VIDEO. Le nitrate d\'ammonium, responsable de nombreuses autres catastrophes industrielles

Le nitrate d'ammonium est une substance chimique majoritairement utilisée dans l'agriculture pour la fabrication d'engrais. Cette substance est à l'origine de nombreux accidents industriels et actes criminels dans le monde.

De nombreux ravages

L'un des premiers accidents a eu lieu en 1921 à Oppau, en Allemagne et a fait 521 morts. En France, en 2001, l'explosion de l'usine AZF, dans la banlieue de Toulouse, cause la mort de 31 personnes et fait 2500 blessés. 300 tonnes de nitrate d'ammonium y étaient stockées. L'entreprise et l'ex-directeur de l'usine ont été condamnés pour homicides involontaires. En 2011, le terroriste d'extrême droite Anders Breivik avait utilisé ce type d'engrais pour fabriquer la bombe qu'il fit exploser devant le siège du gouvernement à Oslo. En 2013, l'explosion de l'usine d'engrais West Fertilizer au Texas cause la mort de 15 personnes et la destruction de 350 habitations.

Le 4 août 2020, une première explosion survient dans le port de Beyrouth. Elle est suivie d'un incendie qui déclenche à son tour l'explosion d'un entrepôt contenant 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, soit 10 fois plus qu'à AZF. Selon le gouverneur de la ville, au moins 300 000 personnes n'ont plus de domicile.