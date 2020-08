VIDEO. Explosions à Beyrouth : les images impressionnantes de la détonation

Les images témoignent de la violence du souffle. A Beyrouth, mardi 4 août, de violentes explosions ont eu lieu dans le port, secouant plusieurs quartiers de la capitale libanaise. De nombreux internautes ont partagé sur les réseaux sociaux des images de la déflagration.

Sur l'une d'elles, on voit un panache de fumée blanche, dont l'origine se situe au bord de la mer. Une violente explosion a lieu, déclenchant une importante détonation et dessinant un immense champignon dans le ciel. La même scène, vue depuis la mer ou depuis un appartement un peu plus proche, donne une idée de l'importance du souffle qui a provoqué d'importants dégâts plusieurs kilomètres à la ronde. Le panache de fumée passe à l'orange et au noir.

Le chaos est total sur le port de Beyrouth où les ambulances affluent. "Je ne sais pas ce qui est arrivé, j'étais en train de pêcher", explique un témoin, le visage en sang. Les explosions ont fait "des morts et des blessés", sans que l'on connaisse avec précision le bilan, mardi soir. Les causes du drame ne sont pas encore connues.