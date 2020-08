VIDEO. À Beyrouth, une association à la rescousse des animaux disparus

"Ils ont tout perdu, donc si tu les réunis avec leurs animaux, ça leur donne de la joie."

Après la double explosion de Beyrouth, certains habitants arrivent à retrouver leur animal de compagnie. À la suite de la catastrophe du 4 août 2020, de nombreux animaux ont été blessés ou ont disparu à travers la zone dévastée. L'association Animals Lebanon les recueille, les soigne et cherche s'ils ont des propriétaires. "On veut aider les animaux qui ont été blessés. Ils n'ont personne pour les aider. On les amène chez le vétérinaire et on les aide", explique Maggie Shaarawi, vice-présidente de Animals Lebanon.

Lorsqu'un animal est retrouvé, l'association poste une annonce pour alerter son propriétaire. Les personnes ayant perdu un animal peuvent elles-mêmes déposer une annonce. Les animaux sans propriétaire sont pris en charge dans un refuge. Au 10 août 2020, l'association a déjà secouru 94 animaux et retrouvé les propriétaires de 80 d'entre eux.