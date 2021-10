Liban : une manifestation dégénère à Beyrouth

Devant le palais de justice de Beyrouth (Liban), une manifestation a dégénéré. Des affrontements ont eu lieu et le dernier bilan fait état de six morts et d’une trentaine de blessés.

À Beyrouth (Liban) jeudi 14 octobre, une manifestation s’est tenue devant le palais de justice de la ville. Les partisans du Hezbollah et leurs alliés réclamaient le départ du juge Tarek Bitar, en charge de l’enquête sur l’explosion qui a touché le port de la capitale. La mobilisation a fini par dégénérer. Des tirs de fusil ont eu lieu dans les rues de la ville, plongeant la population dans la panique. Selon le dernier bilan, six personnes sont décédées et une trentaine de blessées sont à déplorer.

Une enquête qui n'avance pas

L’enquête sur l’explosion qui a frappé le port de Beyrouth peine à avancer, plus d’un an après le drame. Le Hezbollah et les autres responsables politiques libanais refusent d’être interrogés par le juge Tarek Bitar. L’ex-Premier ministre ainsi que quatre anciens ministres ont été convoqués en vue de leur inculpation mais ils ne se sont jamais présentés.