Liban : trois ans après l’explosion à Beyrouth, le désespoir

Le 4 août est un jour de deuil au Liban. Il y a trois ans, la ville de Beyrouth était soufflée par une terrible explosion. Plus de deux cents personnes ont perdu la vie.

Des centaines de Libanais sur le port de Beyrouth (Liban) venus réclamer justice, lors d'une manifestation organisée par le collectif des victimes. Une minute de silence est observée à 18h07, heure de la catastrophe. Le 4 août 2020, une énorme explosion dévaste des quartiers entiers de la capitale. En cause, un incendie dans un entrepôt sur le port, où étaient stockées sans précaution, des tonnes de nitrate d’ammonium. Le bilan fait état de 220 morts, près de 6 500 blessés.

Aucun responsable n’a été inculpé par la justice

Trois ans plus tard, les Libanais se sentent oubliés par l’État. Aujourd’hui dans ce quartier animé de Beyrouth, la vie nocturne a repris. Malgré la crise financière et politique que cet événement n’a fait qu’accentuer, la population garde espoir. "Pour traverser cette épreuve, nous devons penser de manière positive et faire revivre Beyrouth, parce que Beyrouth est vivante et ne s’éteindra pas", explique Giovanni, un habitant de la ville. À ce jour, aucun responsable n’a été inculpé par la justice même si plusieurs hommes politiques ont été mis en cause.