Liban : le pays en quête de réponses

H. Huet, C. Pravaz, N. Ramahérison, P. Caron, E. Denis, S. Lacombe, C. Domat France 3 France Télévisions

Pourquoi ces produits chimiques étaient-ils entreposés dans le port ? Et sous quelles conditions ? De nombreuses questions se posent suite aux explosions survenues à Beyrouth (Liban), mardi 4 août. Il y a d'abord eu de la fumée qui s'échappait du hangar. Rapidement, un épais panache gris s'est élevé dans le ciel. Puis survient une première explosion qui projette de nombreux débris dans le ciel. Quelques secondes plus tard, on aperçoit des crépitements. Une deuxième déflagration, d'une puissance effroyable, intervient ensuite.

"Un sentiment d'avoir été abandonnés"

Une partie de la ville a été littéralement soufflée. Dans la soirée, les autorités ont pointé du doigt le stockage de produits chimiques sans mesures de précaution. La journaliste Chloé Domat était en direct de Beyrouth afin de décrypter la situation. "24 heures après cette terrible explosion, la ville de Beyrouth est toujours ravagée. Le sentiment des Libanais est un mélange de colère, un sentiment d'avoir été abandonnés par les autorités sur place", décrit la journaliste. "Les gens ici sont fatigués, épuisés", conclut-elle.