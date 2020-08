Liban : le monde entier mobilisé

Mercredi 5 août au matin, 55 militaires de la Sécurité civile se sont donnés rendez-vous à Roissy pour quitter l'Hexagone, direction Beyrouth. Un militaire lance un message d'encouragement à ceux qui s'apprêtent à partir : "Votre mission, c'est de porter assistance aux Libanais. Les victimes sont nombreuses, les dégâts sont catastrophiques. La France a toujours été une amie fidèle du Liban."

L'amitié franco-libanaise

Plus de 20 tonnes de matériel et de nombreux équipements sont également envoyés en renfort pour aider la population libanaise. "On a aussi des moyens animaux, avec notamment trois chiens et nous avons un drone", précise le Colonel Vincent Tissier. Outre la France, de nombreux pays du Moyen-Orient se mobilisent comme l'Arabie Saoudite, l'Iran et Israël, faisant fi de leurs querelles historiques.





