Liban : le gouvernement démissionne six jours après le drame

Première victoire pour les manifestants libanais. Après plusieurs jours de manifestations, le Premier ministre a annoncé la démission de l'ensemble de son gouvernement, accusé notamment d'incompétence après l'explosion du port de Beyrouth. "Aujourd'hui, j'annonce la démission de ce gouvernement, que Dieu protège le Liban, vive le Liban", a clamé Hassan Diab.

Pas de retour au calme prévu

Entre dimanche 9 août et lundi 10 août, quatre ministres avaient déjà quitté leur poste sous la pression de la rue. Depuis ce week-end, Beyrouth est le théâtre de violentes manifestations réprimées par les forces de l'ordre. Le but des protestataires est de dénoncer la corruption et la mauvaise gestion du pays par l'élite. Car en plus de l'explosion, s'ajoutent la crise financière et sanitaire. Les gens ne peuvent plus le supporter et le tolérer. Cette démission ne devrait pas calmer les manifestants qui entendent poursuivre le mouvement de protestation.