Liban : la communauté se mobilise

Mercredi 5 août, sur les marches du Sacré Cœur à Paris, plusieurs dizaines de Libanais, très émus, se sont réunis. Même recueillement place du Capitole à Toulouse et mêmes visages, unis dans la tristesse dans une ville qui se souvient encore de la catastrophe d’AZF en 2001. "Les Toulousains partagent notre souffrance, ils comprennent ce que nous vivons actuellement, parce qu’ils l’ont vécu eux-mêmes", raconte cet homme venu se recueillir place du Capitole.

La diaspora lance des collectes de fonds

"Le Liban est par terre maintenant, il faut l’aider à se lever", confie cet autre homme. Et pour le relever, la diaspora libanaise se mobilise. Comme ici, à Lyon, en lançant des collectes auprès de ses membres. "Si on arrive à toucher 500 familles sur toute la France, on peut atteindre les 5 000 euros par mois, ce qui n’est pas négligeable", rapporte Bassel Jawhar, de l’association DLEF.





