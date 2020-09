Liban : l'opération conjointe de l'armée libanaise et française pour déblayer le port de Beyrouth

Le déblaiement du port de Beyrouth est ininterrompu depuis les explosions survenues le mardi 4 août 2020. Il s'agit d'une opération conjointe entre l’armée libanaise et l’armée française baptisée "Amitié". L'objectif est de reprendre au plus vite l'activité maritime du port.

"Le port de Beyrouth est très important dans la région, il sert vraiment de hub pour toute la sous-région, explique le commandant Antoine de la Bardonnie. 60% des marchandises qui arrivent ici repartent. Donc il y a vraiment un enjeu de stockage."

Il faut trier les déchets en trois catégories : le fer, les gravats et le tout-venant. Quelque 150 véhicules et 400 hommes de l'armée française sont à pied d’œuvre et 10 000 tonnes de déchets ont déjà été évacuées, soit l'équivalent de la Tour Eiffel. Il y a encore des semaines, voire des mois de déblaiement.