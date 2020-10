Liban : deux mois après l'explosion, des familles restent traumatisées

De tous les rescapés des appartements situés face au port, elle est l'un des rares propriétaires à être déjà de retour à son domicile. Avant l'hiver, Linda veut retourner vivre dans cet appartement luxueux de 300m². Sa vue imprenable sur le port à bien fallu lui coûter la vie. "On voit encore les traces de mon sang sur le sol. Je ne suis pas bien, je ne dors plus sauf avec des cachets. Je dois voir un psychologue pour oublier tout ça."



Partir ou reconstruire

Dans les quartiers sinistrés de Beyrouth (Liban), d'autres ont décidé de partir. Traumatisée, cette famille a décidé de fuir : "Il faut partir parce que je n'en peux plus de vivre ici. Je n'arrive pas à rester là. En 2020 on s'attendait à autre chose, on a le droit de vivre et de ne pas survivre à chaque fois au Liban", témoigne cette habitante sur le point de quitter son appartement. Beaucoup de Libanais font face à un dilemme : entre volonté de reconstruire et tentation de l'exil.

