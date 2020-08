"I Love Beirut" : Mika organise un concert caritatif virtuel pour les victimes de l'explosion de Beyrouth

Le concert sera diffusé en direct sur Internet le 19 septembre et sera accompagné d'une collecte de dons au profit des victimes.

"I Love Beirut" : Mika, chanteur né à Beyrouth, organisera un concert en direct sur Internet le 19 septembre au profit des victimes de l'explosion dévastatrice au port de la capitale libanaise, indique GoFundMe, site de collecte de fonds associé à l'opération. "Bien que géographiquement loin, j'ai le coeur brisé quand je pense à toutes ces familles qui ont perdu leur toit, leurs moyens de subsistance et leurs proches dans cette catastrophe", se désole l'artiste dans un communiqué.

Une collecte de dons pour des associations

"J'ai voulu faire quelque chose pour apporter mon aide", poursuit l'interprète de Grace Kelly qui ne "doute pas que la ville se rétablira et que la vie (...) reprendra une fois de plus". Mika "proposera un concert intimiste depuis un lieu très spécial, avec des surprises et des invités" qui sera retransmis en direct sur YouTube à travers quatre fuseaux horaires, détaille encore GoFundMe.

Les billets donnant accès au live seront au prix de 10 euros/10 dollars/10 livres, disponibles sur TicketMaster à partir du lundi 24 août. Une campagne de collecte de dons sur la plateforme GoFundMe sera également lancée.