Emmanuel Macron réaffirme "l'engagement indéfectible" de la France auprès du Liban, quatre ans après l'explosion meurtrière du port de Beyrouth

"Beyrouth, un salut de mon cœur." Emmanuel Macron a redit, dimanche 4 août, "l'engagement indéfectible" de la France auprès du Liban, quatre ans après l'explosion meurtrière qui avait soufflé le port de Beyrouth, sur fond de tensions ravivées entre Israël et le Hezbollah libanais. "Je réaffirme l'engagement indéfectible de la France aux côtés du Liban et notre exigence de justice pour toutes les victimes", a écrit le président français sur le réseau social X.

Je réaffirme l'engagement indéfectible de la France aux côtés du Liban et notre exigence de justice pour toutes les victimes. pic.twitter.com/5qBNayg4oh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 4, 2024

Plusieurs marches doivent converger vers le port de Beyrouth, dimanche après-midi, pour rendre hommage aux victimes de l'explosion de 2020 et réclamer des comptes aux responsables, l'enquête étant au point mort. Le 4 août 2020, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire dévastait des quartiers entiers de la capitale, tuant plus de 220 personnes et faisant plus de 6 500 blessés.

La déflagration a été provoquée par un incendie dans un entrepôt. Des tonnes de nitrate d'ammonium y étaient stockées sans précaution. Quatre ans après le drame, les craintes d'une guerre totale entre Israël et le Hezbollah libanais pèsent lourdement sur la sinistre commémoration.