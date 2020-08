DIRECT. Liban : le Premier ministre va annoncer la démission de son gouvernement en début de soirée, selon un ministre

#CYCLISME Copenhague, qui devait accueillir le Grand Départ 2021, attendra un an de plus. La capitale danoise doit en effet accueillir à l'été 2021 certains matchs de l'Euro de football. Pour éviter les chevauchements d'événements sportifs et lutter contre le coronavirus, la Grande Boucle partira donc de Brest en 2021 et de Copenhague en 2022.