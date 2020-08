DIRECT. Explosions à Beyrouth : la ministre de l'Information démissionne, premier départ du gouvernement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BEYROUTH

: L'exode est de plus en plus envisagé par les Libanais. Après la crise économique et humanitaire qui frappe le pays, la double explosion de mardi est un nouvel élément qui pousse certains à vouloir migrer vers un autre pays. Franceinfo a rencontré des habitants qui rêvent d'ailleurs.



: A propos des explosions de la capitale libanaise, on a appris ce matin que le cratère engendré sur le port mesurait... 43 mètres de profondeur. Ce qui permet de se rendre compte de la force du souffle. (AFP)

: La démission de la ministre de l'Information est la première du genre après la double explosion meurtrière du port de Beyrouth qui a traumatisé l'opinion publique et alimenté la colère contre l'incurie des dirigeants.

: "Après l'énorme catastrophe de Beyrouth, je présente ma démission du gouvernement, a déclaré Manal Abdel Samad lors d'une brève allocution télévisée. Je m'excuse auprès des Libanais, nous n'avons pas pu répondre à leurs attentes."



: La ministre libanaise de l'Information démissionne, cinq jours après la double explosion qui a en partie dévasté Beyrouth.

: Voici les informations de la matinée :



• Une conférence des donateurs en ligne pour soutenir le Liban, cinq jours après une double explosion meurtrière à Beyrouth, commencera à 14 heures. Elle est organisée à l'initiative de la France et de l'ONU.



• Quinze départements sont placés en vigilance rouge canicule, élargie à l'ensemble des Hauts-de-France et la Seine-et-Marne, à cause d'une vague de chaleur "caractérisée par des nuits très chaudes voire tropicales", selon Météo France.



• Le port du masque sera obligatoire dès demain dans certaines zones très fréquentées à Paris ainsi qu'en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise selon un communiqué des préfectures concernées.



• D'ordinaire jouée d'avance, la présidentielle en Biélorussie qui se tient aujourd'hui s'est muée en défi pour le président Alexandre Loukachenko, confronté à l'ascension fulgurante d'une opposante inattendue qui mobilise les foules. Suivez notre direct.