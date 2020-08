Démission du gouvernement libanais : "La rue a gagné une bataille, elle doit encore en gagner d'autres", estime le rédacteur en chef de "L'Orient-Le Jour"

Selon Michel Touma, le nouveau gouvernement libanais devra être constitué "de ministres non partisans, qui soient indépendants et suffisamment honnêtes pour mettre en chantier le redressement sur le plan économique, financier, commercial et la reconstruction de Beyrouth".

Un manifestant libanais brandissant le drapeau de son pays à Beyrouth, le lundi 10 août 2020. (JOSEPH EID / AFP)