"C'est mieux que notre État qui ne fait rien" : à Beyrouth, la solidarité s'organise pour les familles appauvries par la double explosion

Alors qu'un incendie dans le port a détruit une partie de l'aide alimentaire internationale ce jeudi, un couple de cuisiniers bénévoles distribue des repas aux familles dont le logement a été détruit par les deux explosions du 4 août.

L'incendie qui s’est déclaré jeudi 10 septembre dans le port de Beyrouth n'a pas fait de victime, mais les entrepôts touchés étaient utilisés par la Croix-Rouge pour stocker de l’huile de cuisson et des dizaines de milliers de rations alimentaires sont parties en fumée. Le sinistre rend donc encore plus indispensable l'action de bénévoles aux moyens plus modestes qui, depuis la double explosion du 4 août, tentent aussi de venir en aide aux habitants les plus affectés.

Michel et Tina, cuisiniers professionnels au chômage car leurs restaurants ont été ravagés, font chaque jour à manger pour leurs compatriotes. "On cuisine 150 plats par jour. On reçoit des donations et en fonction de ce qu'on a, on travaille au jour le jour." Aujourd'hui, c'est ragoût d'aubergine et riz pour le quartier dévasté de la Quarantaine, l'un des plus pauvres de la capitale. "On présente ça dans des boîtes biodégradables avec une petite signature, un cœur ou un smiley qui amène un petit sourire sur les visages", explique Michel.

Le besoin de soutien psychologique

Le camion des "cuistots" humanitaires n'est pas encore garé que déjà des dizaines d'habitants l'encercle. "Toutes les ONG, toutes ces initiatives, c'est mieux que notre État qui ne fait rien", lance Aïcha en prenant des repas pour ses cinq enfants. Elle décrit son deux pièces détruits par l'explosion et toujours pas réparé mais aussi l'absence de ressources pour nourrir sa famille.

En quelques minutes, les 150 repas sont distribués et bien sûr, ça ne suffit pas pour tout le quartier. Alors le ton monte.

Les ONG et l'aide, c'est bien, mais personne ne ressent notre douleur.Maral, mère de famille beyrouthineà franceinfo

"Moi, j'ai trois enfants qui pleurent tous les soirs et qui font pipi au lit depuis l'explosion", s'agace Maral pendant qu'à quelques mètres, des pères de famille en viennent aux mains. "Vous sentez la tension, les besoins? Ils sont sur les nerfs et ça empire de jour en jour", s'inquiète Tina, la cuisinière. Elle souligne l'urgence d'apporter plus d'aide à ces populations démunies et traumatisées, en particulier un soutien psychologique.