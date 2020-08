Beyrouth (Liban) : énorme explosion sur le port

Les habitants croient d’abord filmer un simple incendie quand, tout à coup, il assistent à une énorme déflagration. Quelques secondes plus tard, Beyrouth, la capitale libanaise, est noyée dans la poussière et la fumée orange et opaque. L’onde de choc est si forte qu’une immense vague se forme sur l’eau.

Un entrepôt stockant des matières explosives

Dans la ville, ceux qui filment tombent à terre, les bâtiments sont éventrés, les vitres explosent. "Je ne sais pas ce qu’il se passe, je pêchais, j’ai entendu qu’il y avait un feu, j’ai voulu rentrer chez moi, il y a eu l’explosion et après j’ai été blessé. Je ne sais pas vraiment ce qu’il s’est passé", raconte cet homme, le visage et les bras ensanglantés. L’explosion a eu lieu à 18h10 heure locale, sur le port de Beyrouth, dans un entrepôt où était stocké des matières extrêmement explosives, saisies par les forces de sécurité depuis des années.

