Beyrouth : les recherches de survivants continuent

"Les recherches continuent, notamment autour de l’épicentre des explosions, sur le port, détaille la journaliste Diane Schlienger. C’est là que les dégâts sont les plus importants. Dans la nuit du jeudi 6 août, les corps de trois personnes sans vie ont été retrouvés. Mais cinq autres employés du silo sont toujours portés disparus. Manque à l’appel aussi une dizaine de pompiers qui intervenaient sur le début de l’incendie."

Des centaines de tonnes de gravats

"Le travail de recherche est très complexe, ajoute la journaliste, notamment pour les sauveteurs français. Des centaines de tonnes de gravats sont entassées. Ils doivent progresser lentement, à la pelle, parfois à mains nues. Mais plus le temps passe et plus l’espoir de retrouver des survivants s’amenuise."

