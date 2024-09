Direct Guerre au Proche-Orient : nouveaux bombardements israéliens au Liban, un missile intercepté à Tel-Aviv

Les raids aériens continuent. Depuis 5 heures, (4 heures heure de Paris) mercredi 25 septembre, des bombardements israéliens touchent le sud du Liban, d'après l'agence de presse libanaise NNA, mais aussi la région de Baalbek, situé dans l'est du pays, un des bastions du Hezbollah, selon la chaîne du mouvement pro-iranien et d'autres médias libanais. Peu après, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti côté israélien, à Tel-Aviv, après le lancement depuis le Liban d'un missile. "Un missile sol-sol a été identifié en provenance du Liban et a été intercepté par la défense aérienne", a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne. Une escalade entre Israël et le Hezbollah au Proche-Orient qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Suivez notre direct.

Une réunion d'urgence à l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence mercredi, à la demande de la France. Faisant écho à d'autres responsables à travers le monde, le chef de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini a dit craindre "une guerre à part entière" et que "le Liban devienne comme Gaza". Lors d'un entretien en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, il a qualifié la situation de "triple tragédie" : "Nous avons déjà Gaza, nous avons déjà la Cisjordanie, donc nous avons deux théâtres d'opérations devenus des lignes de front actives." Et maintenant, "nous avons aussi le Liban", a-t-il déclaré.

Un responsable du Hezbollah tué. Le mouvement chiite libanais, soutenu par l'Iran, a confirmé mercredi qu'un de ses responsables militaires, Ibrahim Mohammed Kobeissi, avait été tué dans un bombardement israélien mardi sur la banlieue sud de la capitale, qui a fait au total six morts et 15 blessés, selon le ministère libanais de la Santé.

Des roquettes tirées sur Israël. En réponse, le Hezbollah a tiré "environ 300 roquettes" sur le territoire israélien, "blessant six civils et soldats, la plupart légèrement", selon l'armée israélienne. Le mouvement chiite libanais a pour sa part revendiqué 18 attaques, notamment contre le siège du commandement nord de l'armée israélienne près de Safed et une base navale au sud de Haïfa, le grand port du nord.

Près de 500 000 déplacés au Liban. Le nombre de Libanais déplacés approche le demi-million depuis le renforcement de la campagne de bombardements israéliens contre le Hezbollah, a annoncé mardi soir le ministre des Affaires étrangères libanais. L'évacuation de ressortissants se prépare : le gouvernement britannique a annoncé tard dans la soirée de mardi l'envoi de militaires à Chypre pour préparer une possible évacuation de ses ressortissants du Liban.