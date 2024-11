Des raids israéliens font au moins 20 morts dans le sud du Liban, selon les autorités libanaises

Au moins 20 personnes ont été tuées et 14 blessées, samedi 9 novembre, dans des frappes israéliennes qui ont visé plusieurs localités de l'est du Liban, a indiqué le ministère libanais de la Santé. "Les raids de l'ennemi israélien contre la région de Baalbeck-Hermel ont fait 20 morts, dont 11 dans la localité de Knaisseh", a précisé le ministère dans un communiqué. Le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah est bien implanté dans cette zone. Il a revendiqué de son côté plusieurs tirs de roquettes sur le nord d'Israël samedi et a notamment affirmé avoir visé une base militaire au nord de Haïfa ainsi que sa périphérie et avoir abattu un drone israélien.

Dans deux communiqués précédents, le ministère libanais de la Santé a précisé que cinq personnes avaient péri dans une frappe israélienne sur la localité de Hanaouay, près de Tyr. Il a ajouté que six secouristes de l'Association al-Rissala, affiliée au mouvement chiite Amal, et un secouriste du Comité islamique de la santé, affilié au Hezbollah, avaient été tués dans une frappe israélienne ayant visé "le lieu où ils se trouvaient" à Deir Qanoun.

Israël affirme vouloir neutraliser le Hezbollah pour permettre le retour de 60 000 habitants dans le nord de son territoire, déplacés par des tirs de roquettes incessants depuis le début de la guerre à Gaza.