Conférence sur le Liban : pour l'eurodéputé Christophe Grudler, "c'est un très beau succès"

Christophe Grudler, eurodéputé Renew, rapporteur permanent sur le Liban au Parlement européen, est l'invité du 11h/13h de franceinfo, vendredi 25 octobre.

Une conférence sur le Liban s'est tenue à Paris, jeudi 24 octobre, et près d'un milliard de dollars ont été récoltés pour aider le pays, avec 800 millions d'aides humanitaires pour le Liban et 200 millions pour l'armée libanaise. "C'est un très beau succès", indique Christophe Grudler, eurodéputé Renew, rapporteur permanent sur le Liban au Parlement européen. "On a besoin de cet argent et on a besoin d'une vraie solidarité internationale pour les Libanais", ajoute-t-il.

Un soutien à l'armée libanaise

De l'argent sera destiné aux populations libanaises déplacées. "Il y a besoin d'aide alimentaire, de médicaments, de suivi médical", explique l'eurodéputé. L'argent va également aider l'armée libanaise qui est "un des rares symboles de l'État au Liban (…) le fait de soutenir l'armée libanaise permettra de surveiller le Hezbollah", affirme Christophe Grudler, qui conclut en disant "il est inadmissible que le Hezbollah soit aujourd'hui la seule milice armée au Liban".

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.