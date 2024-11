Cessez-le-feu au Liban : des milliers d'habitants déplacés par la guerre rentrent chez eux

De nombreux Libanais ont profité de l'arrêt des combats entre Israël et le Hezbollah pour rentrer chez eux, mercredi 27 novembre. Certains quartiers sont défigurés par le conflit.

Mercredi 27 novembre, des files de voitures s'étendaient sur les routes libanaises. Les habitants peuvent enfin rentrer chez eux, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Des familles se réjouissent de plier leur lit de fortune dans une école où elles avaient été relogées, contentes que les combats s'arrêtent. "Nous serons plus à l'aise dans notre maison, on avait très froid ici, on n'avait pas de chauffage", réagit Fatima Mortada, une Libanaise déplacée.

Des quartiers en ruines

Beaucoup vont tenter de retrouver leur maison, si elle est encore debout. Certains quartiers de Nabatiyé, dans le sud du Liban, sont entièrement détruits, pilonnés par l'aviation israélienne ces dernières semaines. "Nous ne reconnaissons plus ces lieux, tous nos souvenirs ont disparu", déplore un habitant. Plus de 900 000 personnes ont été déplacées depuis le début des hostilités il y a plus d'un an.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.