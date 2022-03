Le blogueur et militant saoudien Raif Badawi est libre après 10 ans de prison

L'ancien lauréat du prix Reporters sans frontières avait été arrêté en 2012 puis condamné fin 2014 à dix ans de prison et à 50 coups de fouet par semaine pendant vingt semaines.

"Raif m'a appelée, il est libre", a déclaré très émue à l'AFP sa femme, Ensaf Haidar. Après 10 ans de prison pour "insulte à l'islam", le blogueur saoudien et militant des droits humains Raif Badawi, devenu un symbole de la liberté d'expression dans le monde, a été libéré vendredi 11 mars.La nouvelle a été confirmée par un responsable de la sécurité saoudienne à l'AFP sous le couvert de l'anonymat : "Oui, il a été libéré aujourd'hui", a indiqué cette source, sans donner plus de détails. "J'ai sauté partout quand j'ai appris. Je n'y croyais plus. J'ai hâte de voir mon papa, tellement hâte", a confié à l'AFP l'une de ses filles, Najwa Badawi, 18 ans.



L'ancien lauréat du prix Reporters sans frontières pour la liberté de la presse, âgé de 38 ans aujourd'hui, avait été arrêté en 2012 puis condamné fin 2014 à dix ans de prison et à 50 coups de fouet par semaine pendant vingt semaines pour avoir plaidé notamment pour la fin de l'influence de la religion sur la vie publique.

"Un grand soulagement"

La première séance de flagellation sur une place publique en Arabie saoudite en 2015 avait choqué le monde pour son caractère "médiéval", selon l'expression d'une ministre suédoise à l'époque. Il n'a plus été fouetté par la suite.

"Raif Badawi, défenseur des droits humains en Arabie saoudite, a enfin été libéré !", a tweeté vendredi Amnistie internationale Canada, parlant d'une "nouvelle tant attendue". "Vous vous êtes mobilisé.e.s par milliers à nos côtés dans la défense de Raif Badawi depuis 10 ans. Un grand merci à toutes et tous pour votre soutien sans relâche", a ajouté l'ONG.

Pour Colette Lelièvre, qui a suivi le dossier pour Amnistie internationale Canada, c'est un "grand soulagement". Après avoir reçu le coup de téléphone de Raif Badawi, "Ensaf perdait ses mots parce que c'était trop soudain. Elle a travaillé tellement fort pour libérer son mari que les émotions la submergent", a-t-elle confié.

Reporters sans frontières a également "salué" cette décision sur Twitter.