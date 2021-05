Violences au Proche-Orient : "Cet affrontement est triple", explique Pascal Boniface

Alors que les tensions restent vives entre le Hamas et Israël, Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) analyse, lors du 23h de franceinfo du vendredi 14 mai, cette semaine de violences.

En une semaine, le Hamas a tiré près de 1 800 roquettes en direction du sol israélien. Le dernier bilan fait état de 126 morts palestiniens, et de neuf morts côté israélien. "Il est trop tôt pour parler d’une accalmie. Au contraire, Israël va intensifier les bombardements. Les médiations internationales actuellement en cours n’ont pas encore pris sur les événements. On peut penser malheureusement qu’on n’est pas à la veille d’une trêve", explique en direct dans le 23h du vendredi 14 mai Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques).

"Un climat de haine"

Et d’ajouter : "Cet affrontement est triple. Il y a les affrontements sur Gaza, il y a maintenant des affrontements en Cisjordanie. Et aussi dans les villes israéliennes, où la cohabitation entre les arabes israéliens et les juifs israéliens se passait pourtant jusqu’ici sans heurts, malgré les divergences. Il y a désormais des affrontements qui ont fait des blessés graves, des destructions et surtout un climat de haine qui ne va pas retomber."