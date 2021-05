"Je n’irai pas manifester cet après-midi", annonce Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis sur franceinfo samedi 15 mai, alors que des manifestations pro-palestiniennes sont organisées dans plusieurs villes de France, en pleine flambée de violences entre Israéliens et Palestiniens, et que le cortège parisien, bien qu'interdit par la préfecture par crainte de débordements, est maintenu par ses organisateurs.

"Moi, je n'irai pas manifester cet après-midi parce que ça a été interdit", explique le député Insoumis avant d'ajouter : "Je vois bien le jeu de provocation qui va avoir lieu. Sans aucun doute que le gouvernement aura à coeur de faire en sorte que les plus ultras, après les avoir dénoncés, soient peut-être là cet après-midi."

"On provoque les choses"

Évoquant l'arrestation et la mise en garde à vue de Bertrand Heilbronn, président de l'Association France Palestine Solidarité, mercredi à l'issue d'un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, Alexis Corbière affirme : "On provoque les choses. Quand on fait une telle interdiction, ce qui risque d'avoir lieu cet après-midi, c'est qu'évidemment, il va y avoir peut-être ceux qui veulent braver l'interdiction ou qui veulent en découdre qui vont être là. Donc on va proposer des images à l'arrivée parce que peut-être qu'il y aura des incidents. Ce que je ne souhaite pas".

"Souvent, quand on annonce qu'il va y avoir des incidents, ils ont lieu à l'arrivée parce que là on crée les conditions d'une tension", estime le député qui souhaite plutôt trouver "les conditions d'une manifestation qui n'est pas interdite" car selon lui "la grande majorité des organisations qui se font entendre sur ces questions le font de manière tout à fait pacifique."