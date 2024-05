Daniella Weiss dirige Nachala, une organisation d'extrême droite qui prône l'expulsion des Palestiniens de Gaza. Relativement confidentiel en Israël jusqu’au 7 octobre, ce mouvement prend de l’importance depuis l’attaque terroriste du Hamas.

L'organisation Nachala est désormais la plus importante des douze associations qui réclament la recolonisation de Gaza : "Le 7 octobre a changé l’histoire, assène Danielle Weiss, la femme qui la dirige. Nous avons le devoir de jeter les Arabes en dehors de Gaza. Les Arabes, dehors, les Juifs, dedans !" Depuis sa petite maison gentiment décorée, où elle reçoit l'envoyé spécial permanent de Radio France à Jérusalem, dans la petite maison fleurie de sa colonie de Kedumim, cette grand-mère de 79 ans déverse sa haine du Hamas et du peuple palestinien en général.

Certains des propos qu'elle tient sont condamnables, et la colonisation de territoires occupés est contraire au droit international. "A partir du moment où le Hamas a attaqué l'Etat en paix d'Israël, les Palestiniens n'ont plus rien à faire à Gaza", rétorque Daniella Weiss. Depuis des années, elle milite activement pour que des colons israéliens s'implantent dans l'enclave palestinienne. "Gaza sera juive dans moins d’une génération !"

Les discours extrémistes de Daniella Weiss et de Nachala trouvent un nouvel écho depuis le massacre du 7 octobre, et notamment parce qu'elles sont partagées au plus haut niveau de l'Etat par une partie du gouvernement, en particulier par deux ministres emblématiques de Benyamin Nétanyahou, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Ils sont suprémacistes, homophobes, racistes.

Eux aussi habitent dans les colonies et ils prônent, comme Daniella Weiss, l'expulsion des Arabes de Gaza. Elle propose des solutions éminemment radicales pour "reconquérir" l'enclave palestinienne : "Pas d'internet, pas de téléphone, pas de nourriture, et laissez-moi être claire, pas d'eau ! Plus vite, ils partiront ailleurs, mieux ce sera pour eux…" Le sous-entendu est clair : partir, ou mourir, c’est tout ce que Daniela Weiss propose aux Palestiniens. Sa justification est tout aussi directe : "Mes enfants passent avant les enfants des assaillants !"