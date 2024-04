La militante franco-palestinienne, en position éligible sur la liste de LFI aux élections européennes, était lundi matin l'invitée des "4V" sur France 2.

Rima Hassan, qui figure à la 7e place sur la liste de LFI pour les élections européennes et donc en position éligible, est revenue, lundi 29 avril, sur le blocage de Sciences Po Paris vendredi. Invitée des "4V" sur France 2, la militante franco-palestinienne a dit assumer le terme de "soulèvement" qu'elle avait utilisé sur le réseau social X. "Je fais référence à la définition du Larousse. C'est 'un mouvement collectif et massif'", a-t-elle cité. "J'invite les étudiants à se mobiliser", a-t-elle ajouté, précisant qu'elle allait également être présente auprès d'étudiants de l'ENS.

à lire aussi Guerre à Gaza : retrouvez les dernières informations dans notre direct

Interrogée sur ce qu'elle qualifie de génocide en cours à Gaza, Rima Hassan maintient sa position. La Cour internationale de justice n'a pas encore qualifié juridiquement les faits sur le fond, mais a dénoncé "un risque génocidaire" et "a demandé à Israël de produire des mesures conservatoires qu'Israël n'a pas produites", souligne-t-elle, citant également un rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. "Nous avons tous collectivement un rôle de prévention sur ce génocide, et la prévention passe par la dénonciation de tous les actes génocidaires", a-t-elle souligné.

Rima Hassan a été convoquée par la police de la candidate pour "apologie du terrorisme". "Cela fait sûrement référence à des tweets que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux. On va répondre à cette convocation avec mon avocat et on en saura un peu plus demain", a-t-elle déclaré.