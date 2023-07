Un Palestinien de 14 ans tué par les forces israéliennes en Cisjordanie

Les événements se sont produits dans la ville de Qalqilya, où l'armée israélienne a dit avoir mené une "opération de contre-terrorisme" durant la nuit.

Un adolescent palestinien de 14 ans a été tué, dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juillet, lors d'une opération des forces israéliennes en Cisjordanie occupée, ont annoncé le ministère palestinien de la Santé et l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Les événements se sont produits dans la ville de Qalqilya, dans le nord de ce territoire occupé par Israël depuis 1967, où l'armée israélienne a confirmé avoir mené une "opération de contre-terrorisme" durant la nuit. "Les forces d'occupation ont pris d'assaut le quartier de Naqar, ce qui a provoqué des affrontements", a déclaré Wafa.

Celles-ci "ont tiré des balles réelles et en caoutchouc, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur les habitants et leurs maisons", a ajouté l'agence palestinienne. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu'un adolescent avait reçu une balle dans la tête et qu'il avait succombé à ses blessures.