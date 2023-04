Un adolescent palestinien tué dans un raid militaire israélien en Cisjordanie occupée

"Des forces de sécurité menaient une opération à Aqabat Jaber", un camp de réfugiés situé près de Jéricho, s'est contentée de déclarer lundi l'armée israélienne.

Un nouveau drame au Proche-Orient. Un adolescent palestinien a été tué, lundi 10 avril, lors d'une opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée.

L'armée a déclaré dans un bref communiqué que "des forces de sécurité menaient une opération à Aqabat Jaber", un camp de réfugiés situé près de Jéricho en Cisjordanie occupée, sans donner dans l'immédiat plus de détails. Le ministère palestinien a annoncé plus tard la mort de Mohamed Fayez Balhan, 15 ans, "tué par des balles réelles de l'occupation" après avoir été touché à la tête et à la poitrine, selon un communiqué. Cette opération survient au lendemain des funérailles de deux jeunes Israéliennes assassinées vendredi dans une attaque palestinienne, dans la zone de Jéricho.

Des tensions depuis plusieurs jours

La tension sécuritaire est en hausse depuis l'irruption brutale, mercredi, des forces israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam. Cette intervention a suscité une série de condamnations internationales.

Israël affirme que les forces de l'ordre ont été "contraintes d'agir pour rétablir l'ordre" face à des "extrémistes" barricadés dans la mosquée avec des pierres et des fusées de feu d'artifice qui ont été utilisées contre les policiers pendant leur assaut. Le lendemain, une trentaine de roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël, blessant une personne et causant des dégâts matériels. L'armée israélienne a riposté en menant des frappes sur Gaza et sur le sud du Liban.