Tirs de roquettes sur Israël : l'Etat hébreu "est considérablement affaibli" après cette attaque "surprise", selon un ancien correspondant à Jérusalem

Au Proche-Orient, le Hamas palestinien a déclenché une opération ce samedi depuis Gaza contre Israël, qui a répondu avec des frappes aériennes. "Est-ce que le Hamas sera le seul à attaquer Israël ?", questionne le journaliste Charles Enderlin.

Temps de lecture : 2 min

"Israël est considérablement affaibli" après cette attaque "surprise", souligne dans la matinée, samedi 7 octobre, sur franceinfo le journaliste Charles Enderlin, quelques heures après l'opération lancée par le Hamas palestinien sur son voisin israélien. Des centaines de roquettes ont été envoyées vers Israël, qui a répondu par des frappes aériennes sur la bande de Gaza. "C'est une guerre à tout point de vue", insiste l'ancien correspondant de France 2 à Jérusalem, fin connaisseur du conflit israélo-palestinien. "Tout est remis en cause dans région".

>> Attaque contre Israël : le Hamas "paiera un prix sans précédent" pour sa "guerre", déclare le Premier ministre Benyamin Nétanyahou

franceinfo : Après cinq mois de trêve dans la région, est-ce que nous rentrons avec cette nouvelle attaque dans une nouvelle phase de guerre ?

Charles Enderlin : Cette attaque marque l'effondrement de la conception israélienne de la sécurité et de la défense. Des milliards ont été dépensés pour construire autour de Gaza une barrière soi-disant infranchissable et voilà des centaines de commandos du Hamas qui ont pénétré le territoire israélien. Selon plusieurs sources, des milliers de détenus israéliens auraient même été emmenés en territoire palestinien. Cette attaque marque aussi la fin de la stratégie politique israélienne, qui a commencé en 2005 avec le retrait des colonies de Gaza. La grande idée des dirigeants israéliens était de laisser Gaza au Hamas, de lui donner les moyens de gouverner en continuant en même temps d'annexer la Cisjordanie. C'est le problème palestinien qui vient se poser au devant de l'actualité régionale.

Les habitants peuvent-ils reprocher à Israël de ne pas avoir anticipé cette attaque ?

Les célèbres renseignements cyber israéliens n'ont pas vu venir cette gigantesque offensive du Hamas. Israël est considérablement affaibli. Mais en temps de guerre, Israël est uni. Les manifestations vont s'arrêter et les réservistes vont rejoindre leurs unités. Les Israéliens veulent et devront gagner la guerre, et avec le moins de pertes possibles. Les pertes s'annoncent très importantes.

>> En Cisjordanie occupée, une nouvelle génération de Palestiniens renoue avec la résistance armée

En mai dernier, le conflit opposait l'armée israélienne et le jihad islamique palestinien, là le Hamas au pouvoir s'en mêle, est-ce que ça promet un conflit d'une autre ampleur ?

C'est une guerre à tout point de vue. Israël a désormais des dizaines de prisonniers détenus dans Gaza. C'est un problème qui aura des conséquences bien après la fin des combats. Ces détenus changent toute l'équation stratégique de la région. Tout est aujourd'hui remis en cause dans la région après cette nouvelle attaque. Par ailleurs, on peut s'interroger : est-ce que le Hamas sera le seul à attaquer Israël ? Est-ce qu'à la frontière libanaise, le Hezbollah, ne déciderait pas de s'en mêler, considérant qu'il fait face à une armée israélienne affaiblie et surprise par cette attaque ? C'est toute la situation qui change.