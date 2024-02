Pour Yarden, depuis quatre mois, c’est un jour sans fin. "Tous les jours, c’est comme le 8 octobre. Quand je me lève le matin, ma première pensée est pour ma sœur qui a été enlevée". Alors la trentenaire se bat, avec la photo de Romi sur son T-shirt noir, elle alerte, sensibilise, et raconte son histoire à qui veut bien l’entendre.

Mercredi 7 février, ce sera à la France et à son président, Emmanuel Macron, à l’occasion de la cérémonie hommage aux victimes et otages du 7-Octobre qui sera célébrée aux Invalides. "J’attends vraiment de pouvoir le rencontrer et de lui demander de faire tout ce qu’il peut. Pour moi, tous les événements sont importants, partout où je peux parler de ma sœur, de ce qu’elle elle est, en tant qu’être humain. Ce n’est pas seulement un visage sur une affiche. Si on entend ou on lit simplement son histoire, ça n’a pas autant d’impact que si on me voit moi, qui parle d’elle."

Parler à tout le monde

Yarden espère même convaincre, au-delà des clivages politiques et des polémiques autour de la présence de députés de La France insoumise, que certaines familles refusent de rencontrer. "Nous devons parler à tout le monde, dit-elle. Je comprends qu’ils ne se rendent pas compte. Mais ils doivent comprendre. Les deux choses les plus importantes dans la vie, c’est la santé et la communication".

Après la cérémonie, Yarden continuera sa croisade. Depuis quatre mois, cette infirmière a mis sa carrière entre parenthèse. Elle n’a qu’une obsession : faire revenir sa sœur.