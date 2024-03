Sciences Po Paris : une polémique éclate après une manifestation pro-Palestine

La justice a été saisie après une manifestation pro-palestinienne mardi 12 mars, à Sciences Po Paris. L'amphithéâtre aurait été interdit d'accès à une étudiante sous prétexte qu'elle serait sioniste.

"Gaza, Sciences Po est avec toi", ont scandé les étudiants. Le principal amphithéâtre de Sciences Po Paris a été occupé par une centaine d'étudiants dans le cadre d'une manifestation européenne pour la Palestine mardi 12 mars. Au cœur de ce blocage, une polémique a éclaté. Selon l'école et plusieurs témoins, l'une des membres de l'Union des étudiants juifs de France a été empêchée d'y assister. Un fait réfuté par les organisateurs du rassemblement.

Le conflit israélo-palestinien s'importe dans les universités et les écoles

Gaza est devenu un sujet très sensible au sein de l'établissement. "C'est vraiment un sujet qui est brûlant, on l'aborde très peu", relève une étudiante. Le conflit cristallise les tensions dans les universités et les écoles. "Le conflit israélo-palestinien (...) s'importe d'une façon ou d'une autre", analyse Frédéric Encel, docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po Paris.