Reprise des combats entre Israël et le Hamas : Clémence Guetté, députée LFI plaide pour "un cessez le feu permanent" le plus rapidement possible

Clémence Guetté, députée LFI du Val-de-Marne, plaide sur franceinfo vendredi 1er décembre pour "un cessez le feu permanent" le plus rapidement possible, alors qu'après une semaine de trêve, les combats reprennent à Gaza.

"Nous serons dans la rue samedi", pour manifester et demander "la libération des otages, la fin des massacres" commis à Gaza et "la fin de la colonisation". Après les mobilisations en France du 22 octobre, puis celles du 4 et du 18 novembre, plusieurs associations et syndicats comme la CGT appellent au rassemblement samedi dans plusieurs villes.

"Cela fait des semaines que nous tenons la même position", assure l'élue LFI qui veut "tout faire pour qu'un cessez-le-feu permanent puisse être instauré en Israël et en Palestine. Nous avons des mots d'ordres qui sont constants, donc évidemment nous déplorons la reprise intensive du conflit".

Par ailleurs, "nous ne sommes absolument pas muets" sur la libération des otages, explique Clémence Guetté. "Il y a des Franco-israéliens parmi les otages, donc on se réjouit quand il y a des libérations. Nous disons à chaque fois que toutes les vies se valent. Je sais que la diplomatie française œuvre en ce sens, et c'est une bonne chose", conclut-elle.