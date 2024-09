Reportage "Si Israël continue sa guerre, nous poursuivrons nos attaques jusqu'à la victoire" : aux obsèques du numéro 3 du Hezbollah, les militants montrent leur détermination

Des milliers de personnes étaient rassemblées dimanche 22 septembre pour les funérailles d’Ibrahim Aqil, dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Le numéro 3 du mouvement chiite a été tué vendredi dans une frappe aérienne menée par Israël qui a fait au total 45 morts dont 3 enfants. Mais la détermination des partisans du mouvement chiite ne faiblit pas.

Le cercueil enveloppé du drapeau jaune du Hezbollah est porté par la foule sous le regard d'Ali, tout de noir vêtu : "Ibrahim Aqil, c'était le plus fort et pour Israël, c'était le plus dangereux. On l'admirait beaucoup."

Les slogans sont à la gloire du mouvement chiite et hostiles à Israël. "Ce que nous voulons, c'est que l'État hébreu se retire de la bande de Gaza, dit Sajeel, le visage grave. S'il continue sa guerre, nous poursuivrons nos attaques jusqu'à la victoire, jusqu'à la dernière goutte de notre sang."

Autour du cercueil d'Ibrahim Aqil, es slogans sont à la gloire du mouvement chiite et hostiles à Israël. (GILLES GALLINARO / RADIO FRANCE)

Le cortège est une marée de portraits à l'effigie d'Ibrahim Aqil. Sa mort ne restera pas impunie, selon Madjid, un cadre du parti chiite Amal, allié du Hezbollah : "Nous sommes en guerre et toutes les options sont sur la table. Nétanyahou n'échappera pas au châtiment qui l'attend et s'il décide de mettre ne serait ce qu'un pied sur notre sol nous lui disons 'bienvenue, vous verrez les flammes de l'enfer'."

C'est également ce qu'a promis Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui se prépare activement à une nouvelle escalade dans sa guerre contre Israël.