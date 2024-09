Reportage "Si cette guerre éclate, ce sera un bain de sang" : des habitants du sud du Liban craignent une offensive terrestre israélienne

Une nouvelle frappe aérienne a provoqué la stupeur des habitants de Marjayoun, une commune située à dix kilomètres de la frontière israélienne. D'autant que la bombe a frappé le cœur de ce village chrétien. Une cible militaire, affirme Toni, une des figures de cette bourgade. "Aucune cible n'est bombardée par erreur. À chaque bombe, une cible", dit-il.

Et cette frappe aérienne a terrifié Salma, qui tient un salon de beauté. "C'est de plus en plus proche, constate-t-elle. J'ai très peur car ce sont des bombes qui tombent près de ma famille, près de mon travail, partout.Israël doit s'arrêter et le Hezbollah aussi. Et ils doivent comprendre qu'il faut que ça cesse, sinon nous allons vers la mort".

En attendant, le sud du Liban est sous la menace d'une invasion israélienne pour éloigner le Hezbollah de la frontière et ainsi permettre le retour des dizaines de milliers de déplacés dans le nord de l'État hébreu. Mais pour Salma, ce ne sera pas une mince affaire. "N'y pensez même pas !", dit-elle.

"Les combattants du Hezbollah ne veulent pas des Israéliens sur leurs terres. Ils préfèrent mourir. Ils ne bougeront pas, ils se battront !" Salma, habitante de Marjayoun à franceinfo

Alors qu'Israël envisage de lancer cette offensive terrestre, l'inquiétude gagne de plus en plus les habitants du Sud-Liban. "Si cette guerre éclate, ce sera un bain de sang, prévient le prêtre orthodoxe Abouna Gregorius. Car d'où vient le Hezbollah? Du Kurdistan? Du Pakistan? Non, ce sont des Libanais. Ils sont d'ici. Ils défendront leur terre."

Et si Israël envahit le sud du Liban afin de créer une zone tampon, elle se transformera en enfer, a par ailleurs averti le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Selon le ministère libanais de la Santé, les dernières frappes israéliennes ont fait 92 morts et 153 blessés. Israël a déclaré avoir attaqué 75 objectifs militaires du Hezbollah dans le sud et l'est du Liban.