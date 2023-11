Reportage "On est en guerre contre le diable" : après la mort d'un colon en Cisjordanie, les tensions plus vives que jamais entre Palestiniens et Israéliens

Un réserviste israélien a été tué dans sa voiture par des tirs palestiniens en Cisjordanie. Ce qui a provoqué une opération punitive sur un village palestinien, où se trouvaient les envoyés spéciaux de franceinfo.

Temps de lecture : 2 min

Des nuages de fumée noire recouvrent la petite ville de Deir Sharaf. De part et d’autre de la route, des foyers d’incendie ont été allumés, dans plusieurs magasins et entrepôts. Des voitures aussi sont en feu. Aucun habitant ne se risque vraiment à sortir, mais dehors, un groupe de colons prie et répond aux ordres d’un homme, un rabbin. "On ne veut pas d’un nouveau meurtre. Donc on est venus ici et on a arrêté la circulation. Beaucoup de soldats sont arrivés. Et maintenant l’armée bloque les Arabes", explique-t-il.

L’armée israélienne s’est en effet déployée pour protéger les colons. Car la situation est explosive en Cisjordanie occupée, où les incidents se multiplient depuis plusieurs jours. Jeudi 2 novembre, un réserviste israélien a été tué dans sa voiture par des tirs palestiniens dans la région de Naplouse. La réaction a été immédiate : une opération punitive menée contre ce village palestinien. "Dieu nous a donné cette terre, pas aux Palestiniens, justifie un jeune colon, d'une vingtaine d'années. On vit ici, et on continuera de vivre ici, c’est notre terre sainte. Les Arabes ne veulent pas que les Juifs vivent ici, ils veulent nous tuer", renchérit-il.

Après la mort d'un Israélien, tué près de la colonie d'Einav dans le nord de la #Cisjordanie, par des tirs palestiniens, des dizaines de colons israéliens ont attaqué le village palestinien de Deir Sharaf, à quelques kilomètres, mettant le feu à des voitures et des commerces. pic.twitter.com/qVP4ZsD7vz — Gilles Gallinaro (@GallinaroG) November 2, 2023

Un villageois palestinien, qui travaille dans une petite entreprise avec son père, a pris peur quand il a vu arriver les colons. "Ils avaient le regard haineux. Ils nous regardaient comme si nous étions coupables, raconte-t-il. Puis le nombre de colons a augmenté."

"Les colons sont allés vers les maisons des voisins. Ils ont mis le feu. Ils se sont comportés comme des barbares." Un villageois palestinien à franceinfo

"S'ils pensent qu'ils vont nous briser, ils font une grosse erreur"

À cinq kilomètres de Deir Sharaf, un carrefour entre deux routes. Elles mènent à deux villes palestiniennes, entourées de colonies. Une femme tient dans sa main un drapeau israélien. Elle s’appelle Shoshana, vit dans une colonie juive, la première à s’être installée en Samarie, nous explique-t-elle fièrement, en 1975 exactement.

Shoshana est venue ici après la mort de ce réserviste de 29 ans, tué sur la route par des tirs palestiniens. "J'espère ne pas le connaître. Quand j’ai entendu qu’un juif avait été tué, j’ai pris mon drapeau et je me suis dit que j’allais venir ici pour penser à lui, confie-t-elle. Ça aurait pu être moi, mon mari, mon fils."

Shoshana est venue avec un drapeau israélien pour avoir une pensée pour le réserviste israélien tué par un tir palestinien le 28 octobre 2023. (GILLES GALLINARO / RADIO FRANCE)

Son fils sert actuellement dans l’armée dans le sud d’Israël. "On doit être très forts. C’est notre mission de nous battre contre le terrorisme, défend-elle. S’ils pensent qu’ils vont nous briser, ils font une grosse erreur." "On est en guerre", conclut Shoshana. "Contre qui ?", lui demande-t-on. "Le diable."