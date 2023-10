Reportage "Je suis encore pétrifiée" : la vie sous les roquettes à Beitar Illit, colonie israélienne en Cisjordanie

Comme plusieurs villes de l'État hébreu, cette colonie située à dix kilomètres de Jérusalem a été visée par un missile tiré depuis la bande de Gaza. Une première pour les habitants dont certains se disent "pétrifiés".

Ça fait depuis le samedi 7 octobre et le début de l'attaque du Hamas que les roquettes s'abattent sur plusieurs villes israéliennes : Ashkelon, Sderot ou encore Jérusalem ont été visées. À une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la ville, la colonie juive de Beitar Illit, en Cisjordanie, n'y a pas echappé.

>> Attaque du Hamas contre Israël : suivez les dernières informations en direct.

Un missile tiré depuis la bande de Gaza s'y est écrasé provoquant la peur des habitants : "J'ai entendu les sirènes et je suis descendue me mettre à l'abri, raconte Yaël à franceinfo. La roquette est tombée tout près de chez moi. Je suis encore un peu pétrifiée de peur."

"Tout l'immeuble a tremblé, ça a fait boum." Yaël, habitante de la colonie de Beitar Illit à franceinfo

Cette roquette a fait quatre blessés et un gros trou dans un trottoir, une première pour beaucoup d'habitants comme Shmuel. Ce gérant d'une supérette a échappé au pire, c'est même un "miracle" que le bilan ne soit pas plus lourd estime Yossi, en charge de la sécurité du secteur, étant donné le lieu de l'impact, très fréquenté : "La roquette est tombée entre deux immeubles résidentiels et personne n'est mort", raconte-t-il.

Les habitants se préparent à une guerre longue

Désormais, Shmuel, Yaël et Yossi se préparent à une véritable guerre avec le mouvement islamiste palestinien : "Ma mère habite de l'autre côté de la rue. C'est une survivante de l'Holocauste et aujourd'hui, mon fils va combattre à Gaza. C'est ça notre vie. Nous sommes là pour nous défendre", explique celui qui gère la sécurité du secteur. Cette roquette est un tournant pour lui et les autres habitants.

De son côté, le Hamas affirme avoir tiré 5 000 roquettes sur le territoire de l'état hébreu quand Tsahal, l'armée israélienne, a compté 3 000 missiles palestiniens.