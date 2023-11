Reportage "Ils portent l'uniforme de l'armée mais n'ont pas d'insigne" : en Cisjordanie, des milices armées se forment pour expulser violemment les Palestiniens de leurs terres

Depuis les attaques du Hamas, le 7 octobre, des incidents se multiplient en Cisjordanie occupée, où la colonisation s'est intensifiée.

Temps de lecture : 2 min

Les hommes qui ont laissé une heure à Abderahmane pour quitter son hameau portaient des uniformes. Deux d’entre eux avaient même au pied des chaussures militaires, et tous avaient en bandouillère des fusils d’assaut M16. C’étaient, pour Abderahmane, des visages familiers. "Nous connaissons ces colons, ça fait 8 mois qu’ils nous harcèlent, raconte ce Palestinien. Ils portent l’uniforme de l’armée, mais ils n’ont pas d’insigne, il n’y a pas leur nom dessus. Ils sont venus avec leurs voitures personnelles, mais ils avaient allumé un gyrophare pour créer la confusion."

Et les incidents comme ceux-là se multiplient en Cisjordanie occupée, où la colonisation s'est intensifiée depuis les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Plus de 200 personnes sont mortes dans ce territoire palestinien depuis les attaques. Selon les Nations unies, le nombre d’incidents quotidiens a plus que doublé depuis plus d’un mois. Et le climat est d’autant plus violent et éruptif que, désormais, des milices comme celle qui a attaqué Abderamahne, semblent s’être créés sous l’impulsion du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. Le chef du parti d'extrême droite Force juive - inculpé plus de 50 fois dans sa jeunesse pour incitation à la violence ou pour des discours de haine et condamné en 2007 pour soutien à un groupe terroriste et incitation au racisme - a en effet promis des armes aux volontaires de ces "unités de sécurité".

Menotté, frappé, et laissé à moitié nu

Abderamane, après avoir été sorti de son logement, a été menotté, frappé et laissé à moitié nu devant sa communauté. À ses côtés, il y avait Mohamed Mattar, qui est allé porter plainte auprès de la police militaire, sans grande illusion sur l’issue de la procédure. "Quand l’officier de l’armée est arrivé, je lui ai dit qu’ils se faisaient passer pour des militaires. Il m’a répondu : 'Ils font partie de l’armée, ce ne sont pas des colons'."

Dans son dossier, Mohamed a fourni, en plus des certificats médicaux, le nom de deux des colons qui l’ont attaqué, leur adresse, leurs photos. Nous avons tenté de les appeler, mais ils n'avaient "pas de temps à nous accorder", nous a répondu l'un d'entre eux. Cet homme était accompagné de ses trois fils lors de l’attaque, assure Mohamed. Des jeunes hommes qui se sont désormais installés sur les terres qu'il occupait avec sa famille.